В выпуске:
Задержания, федеральные специалисты и детальные проверки. В Новокузнецке продолжается расследование трагедии в роддоме.
Сибирская зима не даёт продохнуть. Кузбасские дорожники днями и ночами борются со снежными завалами.
В Калтане сохраняется высокий уровень заболеваемости ОРВИ. Что советует эпидемиолог?
Выпить да сесть за руль. Сколько нетрезвых водителей поймали инспекторы Новокузнецка за праздничные выходные?
Кемеровчане готовятся к крещенским купаниям. Где и как оборудовали купели?