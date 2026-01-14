В выпуске:

Задержания, федеральные специалисты и детальные проверки. В Новокузнецке продолжается расследование трагедии в роддоме.

Сибирская зима не даёт продохнуть. Кузбасские дорожники днями и ночами борются со снежными завалами.

В Калтане сохраняется высокий уровень заболеваемости ОРВИ. Что советует эпидемиолог?

Выпить да сесть за руль. Сколько нетрезвых водителей поймали инспекторы Новокузнецка за праздничные выходные?

Кемеровчане готовятся к крещенским купаниям. Где и как оборудовали купели?