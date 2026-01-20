В выпуске:
В Кузбассе продолжают поддерживать предпринимателей. Истории успеха.
Торжественная церемония. В Кемерове 70 детей-сирот и тех, кто остался без попечения родителей, получили квартиры.
Педагоги Анжеро-Судженска выиграли очередной президентский грант. Безопасность и психологическая поддержка.
Баба Яга, Кикимора, Кощей посетили Прокопьевск. Фестиваль фольклорных коллективов.
Они собирали за столом родных и близких на чашечку чая, а сейчас становятся музейными экспонатами. В Новокузнецке открылась необычная выставка.