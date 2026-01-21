В выпуске:

Следственный комитет празднует юбилей. Сколько уголовных дел возбудили кузбасские правоохранители за 15 лет работы?

Глава Кемерова проверил работу диспетчерской теплосетевой компании. Кем восхитился Дмитрий Анисимов?

Знать историю своего города. В Киселёвске к юбилею открыли выставку с ценными экспонатами.

Губернатор Кузбасса Илья Середюк встретился с многодетной семьёй из Осинников. Чем отличилась чета?

Калтанские депутаты проверили, чем кормят детей в школьных столовых. Что увидели и какие выводы сделали?