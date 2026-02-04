В выпуске:

Кузбасские волонтёры заранее готовят подарки для бойцов СВО на День защитника Отечества. Что уже передали, а что ждёт отправки?

Поручение главы региона. У кузбасских учителей станет меньше бумажной волокиты.

Комиссия проверила условия проживания пожилых людей в киселевском доме престарелых. На что обратили внимание?

Четвероногие помощники. 11 щенков немецкой овчарки встретились со своими напарниками.

Национальные наряды для кукол своими руками. Как в Калтане прошёл один из этапов фестиваля «Культура и традиции народов России»?