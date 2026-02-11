В выпуске:

Показать всей стране своё мастерство. В Кузбассе проходит региональный этап Всероссийского чемпионата «Профессионалы».

Обеспечить себе безопасность. Калтанским школьникам рассказали, что не следует публиковать в социальных сетях и искать в интернете.

Вдали от родного вуза. Как прошли 4 дня школы актива для студентов Кемеровского государственного университета?

Ленинск-кузнецкие студенты Кузбасского колледжа искусств показали свои работы на выставке. Что легло в основу экспозиции?

В Прокопьевске выбирают лучшую студентку. Что девушки покажут жюри, и как их будут оценивать?