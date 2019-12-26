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Долгожданный подарок для жителей. В Киселевске открылся новый детский сад.

Рекорд установлен! В Кемерове состоялось массовое шествие Дедов Морозов.

Числился пропавшим без вести с 1941 года. В Кузбассе состоялось перезахоронение солдата, останки которого были найдены в июне 2019.

Современная и максимально доступная. В Кемерове появилось новое отделение для оказания помощи пациентам с тяжёлыми формами заболевания почек.

Хранить, нельзя выбрасывать. Редкие экспонаты, которые подарили жители, представили на выставке в Новокузнецке.