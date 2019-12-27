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Осадки в виде дождя в отдельно взятом доме. Кемеровчане жалуются на протекающую крышу даже во время морозов.
Лучший подарок к празднику. В Калтане и Осинниках сегодня отмечали новоселье.
Новые направления с Нового года. Из авиагавани южной столицы уже совсем скоро можно будет совершить перелёты в Казань, Екатеринбург, Омск и Томск.
Главный подарок – внимание. Проживающих в журавлёвском доме-интернате для престарелых и инвалидов поздравили с наступающим Новым годом.
Костюмы и маски. Хоровод вокруг ёлочки водили ветераны.