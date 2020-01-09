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Новое в законодательстве. Электронные трудовые книжки. Рост пенсий. Какие ещё изменения ожидают нас в новом году?

“Хорошо” или “Неудовлетворительно”. Оценки за уборку снега дорожным службам и коммунальщикам ставят горожане.

Новый год – новые авиарейсы. Из Кемерова и Новокузнецка уже можно добраться самолётом до Новосибирска. А скоро откроются авиарейсы из Кузбасса до Томска и Омска.

Все на лыжню. Полторы сотни юных спортсменов боролись за победу в традиционном новогоднем турнире.

Лучший из 39-ти профессионалов. Анжеро-судженец Антон Немов пополнил копилку Кузбасса золотой медалью этапа Кубка мира по ледолазанью.