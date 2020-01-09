В выпуске:
Новое в законодательстве. Электронные трудовые книжки. Рост пенсий. Какие ещё изменения ожидают нас в новом году?
“Хорошо” или “Неудовлетворительно”. Оценки за уборку снега дорожным службам и коммунальщикам ставят горожане.
Новый год – новые авиарейсы. Из Кемерова и Новокузнецка уже можно добраться самолётом до Новосибирска. А скоро откроются авиарейсы из Кузбасса до Томска и Омска.
Все на лыжню. Полторы сотни юных спортсменов боролись за победу в традиционном новогоднем турнире.
Лучший из 39-ти профессионалов. Анжеро-судженец Антон Немов пополнил копилку Кузбасса золотой медалью этапа Кубка мира по ледолазанью.