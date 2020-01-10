В выпуске:

Обновить на 60%. В 2020 году в регион поступят около шестисот новых современных городских автобусов. Крупное приобретение позволит кардинально улучшить состояние общественного транспорта в Кузбассе.

Крупнейшая школа Прокопьевска становится цифровой. Ремонтные работы идут с применением современных технологий и материалов.



Робот за три дня. Вполне реальная задача для современного школьника, если он – студент Кванториума.



Счастье в “кубе”. В Кемерове чествовали семью, в которой родилась тройня. Также подарки и материальную помощь получили семьи, в которых малыши появились на свет в большой православный праздник.



Второй круг – с победы. Кузбасская команда набирает очки в Первенстве России по бенди, но пока не блещет комбинационной игрой.