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Ледяная опасность. Коммунальные службы Кузбасса устраняют сосули с крыш многоэтажек. Работа продолжается.

День рождения. 317 лет исполнилось со дня издания первой русскоязычной печатной газеты.

Рейды продолжаются. В Кузбассе продолжаются проверки торговых точек, реализующие никотиносодержащие некурительные смеси популярные среди молодёжи.

Не в прорубь, а на лыжню. Новокузнецкие моржи готовятся к новым заплывам. Участие в спортивном празднике принимали любители экстремального плавания в возрасте от одного года.

Полезный опыт. Волейболисты «Кузбасса» расстались с кубком Сибири и Дальнего Востока. По мнению главного тренера, эта репетиция перед Чемпионатом всё равно удалась.