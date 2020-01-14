В выпуске:

Когда завершится строительство? Возведение школы №81 в Новокузнецке ждут ученики, их родители и учителя.

В ожидании переселения. В редакцию обратились кемеровчане – жители ветхого барака. Когда они получат новое жильё?

Творчество без границ. В областной столице прошли традиционные Рождественские встречи друзей. Что подготовили в этом году юные таланты?

На юге Кузбасса туристический бум. Гора Югус в Междуреченске становится привлекательнее для любителей горных лыж и сноуборда.

Снегоходному туризму быть. Власти региона продолжать субсидировать это направление экскурсионных туров по уникальным уголкам Кузбасса.