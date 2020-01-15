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Подвиг, который должны помнить. Кузбасс поддержал Всероссийскую акцию “Блокадный хлеб”.

Раскрыть преступление – дело чести. Сегодня свой профессиональный праздник отмечают сотрудники Следственного комитета.

Общение на языке танца. Известный хореограф проводит мастер-классы для маленьких мысковчан.

Нуждаются в помощи и заботе. Новокузнецкие волонтёры поделились историями спасённых брошенных домашних питомцев.

130 тысяч туристов с начала сезона. Снежные склоны Шерегеша набирают популярность среди россиян и любителей экстремального спорта из других стран.