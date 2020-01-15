В выпуске:
Подвиг, который должны помнить. Кузбасс поддержал Всероссийскую акцию “Блокадный хлеб”.
Раскрыть преступление – дело чести. Сегодня свой профессиональный праздник отмечают сотрудники Следственного комитета.
Общение на языке танца. Известный хореограф проводит мастер-классы для маленьких мысковчан.
Нуждаются в помощи и заботе. Новокузнецкие волонтёры поделились историями спасённых брошенных домашних питомцев.
130 тысяч туристов с начала сезона. Снежные склоны Шерегеша набирают популярность среди россиян и любителей экстремального спорта из других стран.