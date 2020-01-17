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Когда задачи требуют оперативного решения. Губернатор Сергей Цивилев встретился с предпринимателями Кузбасса.

По законам геральдики. Каким будет обновлённый герб Кузбасса? Жители региона обсуждают проект одного из официальных символов Кемеровской области.

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