В выпуске:

Мечты должны исполняться. В 9 лет Лиза из Кемерова очень хочет научиться ходить. Долгожданный подарок будет помогать осуществить мечту.

Из первых уст. В Кузбассе и во всей стране вспоминают подвиг защитников блокадного Ленинграда.

Лопаты и техника. В южной столице региона продолжают борьбу с последствиями обильных снегопадов.

Вызов тысячам оппонентов. В финале Всероссийского конкурса наш коллега – известный кузбасский радиоведущий.

С прицелом на “золото” ГТО. Сильнейшие атлеты Кузбасса включились в эстафету Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса.