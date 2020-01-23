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Заблудился в кузбасской тайге. Сотрудники МЧС в сложных погодных условиях спасли обмороженного туриста.
Новые посты мониторинга. Федеральный проект “Чистый воздух” должен помочь снизить вредные выбросы в атмосферу в южной столице Кузбасса на 20%.
900 дней, которые важно сохранить в памяти. В Новокузнецке открылась выставка «Непокорённый город – блокадный Ленинград».
Взломали хакера. В Кемерове осудили молодого человека, который воровал личные данные в Интернете.
К финишной прямой с четвероногими друзьями. Кузбасские спортсмены впервые примут участие в этапе Кубка мира по ездовому спорту.