В выпуске:

Капризы погоды. Кузбассовцев предупреждают о снежных заносах, гололедице и метели. Дорожные службы борются с последствиями обильных осадков, а сотрудники ДПС предостерегают водителей от дальних поездок.

Будет ли достроен дом? В регион приехала независимая экспертная группа от Фонда защиты прав участников долевого строительства.

Спеть с “Хором Турецкого”. Кузбасс Первый готовится к трансляции с известным российским коллективом.

Краски лета. Снежная сибирская зима. Немного грустная осень. В Новокузнецке открылась экспозиция работ молодых живописцев.

Как имя влияет на жизнь и на наш язык? В Кемерове продолжается серия лекций “Русский для всех”.