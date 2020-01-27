В выпуске:
Для достижения целей – только новейшие технологии. В Кузбассе обсуждают научные разработки, которые можно применять в угольной промышленности.
Устранение последствий. В прошедшую пятницу на вагоноремонтном заводе Прокопьевска обрушилась крыша. Что спасло человеческие жизни?
Вековая история одной газеты. С чего начиналась “Тайгинка”?!
С заботой о детях. В нашем эфире очередная история социального проекта “Где ты, мама?”.
Монетизация хобби. В областной столице состоялась бизнес-школа для детей с ограниченными возможностями здоровья.