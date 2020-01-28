В выпуске:

3D-моделирование, искусственный интеллект, роботизация. Какие научные проекты заинтересовали президента Российской академии наук во время визита в Кузбасс?

С точностью до миллиметра. Новое оборудование поможет кузбасским врачам диагностировать новообразования даже самых маленьких размеров.

От идеи до президентского гранта. Как получить поддержку со стороны государства?

Как получить льготу на коммунальные услуги. Коллектив медиахолдинга “Кузбасс” объясняет все нюансы.

Вспомнить детство. В Новокузнецке прошел конкурс на лучшую крепость из снега.