В выпуске:
Госпитализировали в инфекционное отделение. Подтвердился ли диагноз короновирус у двух туристов, прилетевших из Китая?
Ответит по закону. Какое наказание ждет жительницу Кузбасса за похищение младенца из роддома?
Платить меньше. Каким категориям граждан компенсируют расходы на капремонт в многоквартирном доме?
Необычная школа заработала в Мысках. Социальных работников и родственников научат ухаживать за пожилыми и людьми с ограниченными возможностями здоровья.
Финансовая помощь малоимущим. Кузбасские семьи заключают соцконтракты, чтобы получить государственную поддержку.