В выпуске:

Госпитализировали в инфекционное отделение. Подтвердился ли диагноз короновирус у двух туристов, прилетевших из Китая?

Ответит по закону. Какое наказание ждет жительницу Кузбасса за похищение младенца из роддома?

Платить меньше. Каким категориям граждан компенсируют расходы на капремонт в многоквартирном доме?

Необычная школа заработала в Мысках. Социальных работников и родственников научат ухаживать за пожилыми и людьми с ограниченными возможностями здоровья.

Финансовая помощь малоимущим. Кузбасские семьи заключают соцконтракты, чтобы получить государственную поддержку.