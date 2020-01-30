В выпуске:
Выстрел пластиковой пулей. Злая шутка или настоящее преступление? Кто будет разбираться в случившемся?
На городские маршруты. В Кузбасс поступила очередная партия современных автобусов. Машины уже выходят на линию.
Игра – экскурсия. Необычный формат патриотического проекта «Кузбасс – к юбилею Победы!» разработали в Анжеро-Судженске.
Среди Лидеров России. Новокузнечанка вышла в суперфинал всероссийского конкурса.
В шаге от четвертьфинала. Волейбольный “Кузбасс” уверенно движется к трофею Европейской Лиги чемпионов.