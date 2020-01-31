В выпуске:

Реальная помощь. Кузбасс готов реализовать все инициативы президента по поддержке семей с детьми и запустить свои областные программы.

Можно ли через бананы заразиться коронавирусом? Расставим все точки над И.

Упадет или выстоит? К нам в редакцию обратились жители кемеровского дома, в котором трещат стены и проваливается пол.

Выжил чудом. История одного героя, чей парадный китель усыпан наградами.

Кто получит заслуженные награды? В областной столице проходит первенство по спортивной гимнастике.