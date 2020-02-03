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Сели за парты. Новокузнецкая школа, которую не могли достроить 7 лет, открыла двери для учеников.

Снова в тюрьму. В Новокузнецке задержали рецидивиста, который сбежал из зала суда после оглашения приговора.

Жесткий отбор. В Кузбассе открылись центры по отбору волонтёров для VIII Национального чемпионата «Молодые профессионалы».

“Памяти Героев”. Новокузнецк присоединился к всероссийскому проекту, который посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Зрелищно и экстремально. В Кемерове прошли соревнования по снегоходному кроссу и мотокросс.