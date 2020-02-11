В выпуске:

Борьба с последствиями климата. Какие меры принимаются в Кузбассе для ликвидации последствий обильных осадков?

Реконструкция продолжается. В Новокузнецке перекрыт проспект Металлургов.

Эпидпорог превышен – цены растут. Журналисты нашего телеканала совместно с активистами провели рейд по точкам продажи респираторных масок.

Бойцовский характер. Зоозащитники Новокузнецка помогают восстановиться после травмы бездомному псу по кличке Тайсон и ищут для него хозяев.

Стабильная игра. Кемеровский хоккейный “Кузбасс” успешно провел домашнюю серию матчей в чемпионате России.