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Читать модно! В Кузбассе дан официальный старт Году библиотек.
Засор канализации и, как следствие, потоп в подвальном помещении. Собственники квартир опасаются, что ситуация может повториться. Наш корреспондент разбирался в коммунальной истории.
Занятий не будет. В Новокузнецке закрываются школы на карантин.
Певица из Кузбасса выступила в Колумбии. Чылтыс Таннагашева представила шорскую музыкальную культуру.
В ЗАГС спустя 70 лет совместной жизни. Семья Шериных из Промышленной отмечают благодатную свадьбу.