В выпуске:

Читать модно! В Кузбассе дан официальный старт Году библиотек.

Засор канализации и, как следствие, потоп в подвальном помещении. Собственники квартир опасаются, что ситуация может повториться. Наш корреспондент разбирался в коммунальной истории.

Занятий не будет. В Новокузнецке закрываются школы на карантин.

Певица из Кузбасса выступила в Колумбии. Чылтыс Таннагашева представила шорскую музыкальную культуру.

В ЗАГС спустя 70 лет совместной жизни. Семья Шериных из Промышленной отмечают благодатную свадьбу.