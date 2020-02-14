В выпуске:
Светлый храм знаний. В Кузбассе продолжается капитальный ремонт образовательных учреждений.
В поисках дома. В стране начала действовать программа, предусматривающая отлов, стерилизацию, вакцинацию и возврат в прежнее место обитания бездомных животных.
Минимизировать доступность пивных напитков и пресечь скрытую рекламу употребления алкоголя. Новые поправки в антипивной закон.
Когда соседние регионы становятся ближе. В Кузбассе открываются новые авианаправления.
День, наполненный романтикой и чувствами. Кузбассовцы отмечают День святого Валентина.