В выпуске:

Светлый храм знаний. В Кузбассе продолжается капитальный ремонт образовательных учреждений.

В поисках дома. В стране начала действовать программа, предусматривающая отлов, стерилизацию, вакцинацию и возврат в прежнее место обитания бездомных животных.

Минимизировать доступность пивных напитков и пресечь скрытую рекламу употребления алкоголя. Новые поправки в антипивной закон.

Когда соседние регионы становятся ближе. В Кузбассе открываются новые авианаправления.

День, наполненный романтикой и чувствами. Кузбассовцы отмечают День святого Валентина.