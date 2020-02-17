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Природное явление или производственные выбросы? Наши корреспонденты разбирались в причинах смога в Кузбассе.

По маршруту подвига. В Кузбассе и Томской области стартовала акция “Красный обоз”.

Забава, Ярославна, Устин и Нестор. Статистика необычных имён опубликована в Кузбассе.

Сохранять и развивать культуру коренных народов. В Междуреченске прошёл традиционный фестиваль “Звуки Шории”.

Две игры и две победы. Команда Кемерова по мини-футболу принимала гостей из Новокузнецка и Новосибирска.