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Природное явление или производственные выбросы? Наши корреспонденты разбирались в причинах смога в Кузбассе.
По маршруту подвига. В Кузбассе и Томской области стартовала акция “Красный обоз”.
Забава, Ярославна, Устин и Нестор. Статистика необычных имён опубликована в Кузбассе.
Сохранять и развивать культуру коренных народов. В Междуреченске прошёл традиционный фестиваль “Звуки Шории”.
Две игры и две победы. Команда Кемерова по мини-футболу принимала гостей из Новокузнецка и Новосибирска.