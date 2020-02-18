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Большая стройка началась. В Кузбассе стартовало возведение нового здания Кемеровской налоговой службы.

Лучшие электромонтажники. В областной столице стартовал региональный этап Всероссийской олимпиады профессионального мастерства.

Посылка солдату. Кемеровские поисковики организовали акцию в честь приближающегося Дня защитника Отечества.

Когда “моржи” встают на лыжи. В Новокузнецке прошли соревнования по криатлону.

Вспоминая подвиг. В Кузбассе презентовали единственную художественную книгу о Николае Масалове.