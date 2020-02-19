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“Реанимировать” долгострой. На заседании Общественной палаты Кемеровской области рассмотрели все плюсы и минусы возведения Крапивинского гидроузла.

История одной трансплантации. Кузбасские врачи пересадили печень мужчине и вернули его к полноценной жизни.

Комфортный транспорт для Сибири. В Кузбасс приехали утепленные автобусы, которые выйдут на междугородние и пригородные маршруты.

9 стран и 60 тысяч километров. Областная столица приняла эстафету Всероссийской акции в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

В споре за звание сильнейшего. В Ленинске-Кузнецком прошли соревнования по смешанным видам единоборства.