В выпуске:
500 дней. Время новых побед. Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев провел традиционную пресс-конференцию.
Моя новая школа. В Гурьевском районе после капитального ремонта открыли образовательное учреждение.
В честь кого назван Шерегеш и почему у Ленинска-Кузнецкого двойное название? В Кузбассе прошла очередная “Нелекция”.
На сцене – дети. В Новокузнецком театре кукол состоялся городской фестиваль “Кузнецкая карусель”.
Подготовка – на финишной прямой. Открытый чемпионат России по горнолыжному спорту пройдет в Таштаголе.