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500 дней. Время новых побед. Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев провел традиционную пресс-конференцию.

Моя новая школа. В Гурьевском районе после капитального ремонта открыли образовательное учреждение.

В честь кого назван Шерегеш и почему у Ленинска-Кузнецкого двойное название? В Кузбассе прошла очередная “Нелекция”.

На сцене – дети. В Новокузнецком театре кукол состоялся городской фестиваль “Кузнецкая карусель”.

Подготовка – на финишной прямой. Открытый чемпионат России по горнолыжному спорту пройдет в Таштаголе.