В выпуске:

Начало положено. Для спортивного центра, школы и моста в Кемерове забиты первые сваи.

Доступные знания. В областной столице открылся региональный Центр финансовой грамотности.

Современное оборудование – в сельской школе. В Яйском районе спустя полгода после начала работы Центра образования “Точка роста” подводят первые итоги и разрабатывают новые проекты.

Весне дорогу! Масленичная неделя стартовала в Кузбассе.

С горы спустились танки, самолёты и пушки. В Калтане состоялся спортивно-развлекательный конкурс «Поехали!». Начало положено. Для спортивного центра, школы и моста в Кемерове забиты первые сваи.