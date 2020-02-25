В выпуске:
Начало положено. Для спортивного центра, школы и моста в Кемерове забиты первые сваи.
Доступные знания. В областной столице открылся региональный Центр финансовой грамотности.
Современное оборудование – в сельской школе. В Яйском районе спустя полгода после начала работы Центра образования “Точка роста” подводят первые итоги и разрабатывают новые проекты.
Весне дорогу! Масленичная неделя стартовала в Кузбассе.
С горы спустились танки, самолёты и пушки. В Калтане состоялся спортивно-развлекательный конкурс «Поехали!». Начало положено. Для спортивного центра, школы и моста в Кемерове забиты первые сваи.