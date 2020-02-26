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Старые черты в новом обличии. Депутаты приняли в окончательном чтении закон о новом гербе Кузбасса.

Осторожно, сосульки! Где искать справедливости, если вас чуть не убила ледяная глыба, сошедшая с крыши дома?

Через Искитимку – пешком. Уже этим летом откроют новый уникальный мост.

200 спортсменов на самых снежных склонах. В Таштагольском районе проходит одно из главных спортивных событий этой зимы – чемпионат России по горнолыжному спорту.

18 лет в инвалидной коляске. История кузбассовца с сильным характером в новой серии проекта “Другие возможности”.