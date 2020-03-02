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Кто виноват? В Новокузнецке пятилетний ребёнок провалился в колодец.

Учитель будущего. В Томске состоялся полуфинал всероссийского конкурса. Среди участников — 60 кузбасских педагогов.

Победители отправятся в Государственную Думу, Совет Федерации и столичную биржу. В Кемерове прошёл финал Всероссийской олимпиады по финансовой грамотности.

Поколение онлайн. В Крапивинском округе сельские библиотеки получили современные компьютеры, а в местном музее состоялась презентация обновлённых экспозиций.

Масленица в прямом эфире. В Кузбассе завершились народные гуляния праздником в новом формате.