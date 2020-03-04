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Юбилей в обновленных стенах. В Юргинском районе открылось общеобразовательное учреждение после капитального ремонта в рамках областной программы «Моя новая школа».

5 проколов и золотые руки. Кемеровские врачи вернули пациента с редкой патологией к полноценной жизни.

Восемь раз вне-игры. В первом матче четвертьфинальной серии кемеровский «Кузбасс» сыграл со «СКА-Нефтяником».

Минимум теории и максимум практики. В Кемерове стартовала городская Школа подготовки лидеров.

Хрупкий мир красоты. В музее-заповеднике «Кузнецкая крепость» открылась выставка фарфоровых изделий.