В выпуске:

Поддержка малого и среднего бизнеса. В Кемерове прошло заседание Совета по инвестиционной работе.

Борьба с последствиями плюсовых температур. Готовы ли коммунальные службы к встрече весны?

Ремонт моста, дорог и зданий объектов культуры. Проспект Металлургов Новокузнецка постепенно преображается.

Нацпроект «Здравоохранение» в действии. В детской поликлинике областного центра открылись кабинеты сдачи анализов.

Сохранить истории ветеранов, прошедших войну. Наш телеканал готовит серию проектов, посвященных празднованию 75-летия Победы.