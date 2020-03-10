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Экологичность и комфорт. Кемеровский пассажирский автопарк пополнился современными автобусами.

Чрезвычайная ситуация или плановый ремонт?! Наш корреспондент выяснял, обрушилась ли на самом деле крыша в жилом доме Ленинска-Кузнецкого.

Снегопады, пробки, отмена рейсов. В прогнозах синоптиков и дорожников разбиралась Анастасия Подоляко. Ждать ли потепления?

Волейбольный «Кузбасс» одержал победу в завершающем матче регулярного чемпионата страны над красноярским «Енисеем». К чему готовится клуб сейчас?

Турнир памяти. В Таштаголе в минувшие выходные соревновались сильнейшие боксеры Сибири.