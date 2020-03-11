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Городское развитие. В Прокопьевске прошло выездное заседание Правительства Кузбасса.

Сшили из одного органа другой. Кузбасские врачи по уникальной методике прооперировали пациента из Новосибирска.

Зачем Кузбассу корона? Жители региона поразмышляли о новом гербе. Свою оценку дала и геральдическая комиссия.

И в 92 душа поет. В Кемерове прошел городской фестиваль творчества для ветеранов «Голос».

Докатились по морозу до финиша. В Калтанском округе 450 спортсменов приняли участие в традиционной лыжной гонке.