В выпуске:

Возможности региона. Презентация экономического и инвестиционного потенциала Кузбасса прошла в Министерстве иностранных дел России.

Коммунальный праздник. В Кузбассе в честь Дня работника жилищно-коммунального хозяйства прошел торжественный прием.

В кемеровском детском доме стартовал проект «Навыки этикета и стиля». Организатор — Совет по вопросам попечительства в социальной сфере Кузбасса.

В Кузбассе начали взрывать реки. Почему в этом году раньше срока?

Рыжий клоун. В Кемерове стартовал фестиваль-конкурс театрального искусства имени нашего земляка, актера Андрея Панина.