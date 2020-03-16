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Минимизируя риски. В Кузбассе введён режим «повышенной готовности». Какие меры приняты?

Снег и дождь в квартире. В нашу редакцию обратились жители одного из домов Кемерова.

Руководство к действию. Что действенно, а что нет в борьбе с коронавирусом — узнавали наши корреспонденты.

Переходящий кубок. В Таштаголе на горе Туманной состоялись завершающие соревнования для лыжников и сноубордистов.

Самые подкованные в денежных вопросах. В КемГУ завершился региональный этап Всероссийского чемпионата по финансовой грамотности среди школьников.