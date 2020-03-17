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Ситуация на контроле. Медицинские учреждения Кузбасса готовы к профилактике и борьбе с коронавирусом.
Не проехать, а проплыть. В центре областной столицы дорожные службы проводят расконсервацию ливневой канализации.
Пить и мыться по расписанию. К нам в редакцию обратились жители областной столицы. Наш корреспондент выехал на улицу частного сектора.
Парковка запрещена. В областной столице прошёл рейд. Машины нарушителей — на штрафстоянке.
Завершая сезон. Лыжные соревнования проходят в эти дни в Кемерове с участием представителей всех регионов Сибири.