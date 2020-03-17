В выпуске:

Ситуация на контроле. Медицинские учреждения Кузбасса готовы к профилактике и борьбе с коронавирусом.

Не проехать, а проплыть. В центре областной столицы дорожные службы проводят расконсервацию ливневой канализации.

Пить и мыться по расписанию. К нам в редакцию обратились жители областной столицы. Наш корреспондент выехал на улицу частного сектора.

Парковка запрещена. В областной столице прошёл рейд. Машины нарушителей — на штрафстоянке.

Завершая сезон. Лыжные соревнования проходят в эти дни в Кемерове с участием представителей всех регионов Сибири.