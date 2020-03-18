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Совещание под землей. Сергей Цивилев вместе с первым заместителем председателя Правительства России Андреем Белоусовым спустились в шахту.

Стоп, вирус! Кузбасские медики готовы к любому развитию сценария в связи с мировой пандемией.

Когда снега по колено. Как добиться, чтобы коммунальщики привели ваш двор в порядок?

В два раза больше готовых изделий. В кузбасской исправительной колонии открылся современный швейный цех.

Избежать заторов и подтоплений. На реке Кондома началась распиловка льда.