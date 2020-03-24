В выпуске:

Перспектива есть. В Москве подписано соглашение по южному и северо-западному направлению транспортировки кузбасского угля.

Вместо доски, мела и указок — компьютеры и клавиатуры. Как проходит обучение у юных кузбассовцев в условиях карантина?

3D-технологии в медицине. Кузбасские молодые учёные выиграли грант на реализацию проекта по созданию имплантов для операций на сердце.

Когда животные лечат. В Калтане большой популярностью среди детей с болезнями опорно-двигательного аппарата пользуются занятия по иппотерапии.

Последствия зимы. В Таштагольском районе готовятся к весеннему половодью.