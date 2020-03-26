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Дополнительные выходные, перенос выборов и новые меры соцподдержки. Что ещё ждет россиян в ближайшее время?
Безопасный карантин. Кузбасских родителей призывают уделить особое внимание досугу детей в период каникул и дистанционного обучения.
Преподаватель года — 2020. Финал областного конкурса проходит в онлайн-режиме.
Пришла в детский сад и застряла в заборе. В Междуреченске спасли косулю.
Задобрили духов и исполнили ритуальные танцы. В Таштагольском районе встретили Шорский новый год.