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Дополнительные выходные, перенос выборов и новые меры соцподдержки. Что ещё ждет россиян в ближайшее время?

Безопасный карантин. Кузбасских родителей призывают уделить особое внимание досугу детей в период каникул и дистанционного обучения.

Преподаватель года — 2020. Финал областного конкурса проходит в онлайн-режиме.

Пришла в детский сад и застряла в заборе. В Междуреченске спасли косулю.

Задобрили духов и исполнили ритуальные танцы. В Таштагольском районе встретили Шорский новый год.