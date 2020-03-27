В выпуске:
Режим повышенной готовности. В Кузбассе вступают в силу ограничительные меры, призванные не допустить распространения коронавируса.
Бесконтактная оплата проезда. Когда полностью оснастят терминалами общественный транспорт?
Светло, аккуратно, уютно. В Кемерове после ремонта открылась поликлиника.
Перевозка детей, соблюдение правил дорожного движения. В областном центре прошёл рейд безопасности.
Пик Памяти. Ещё две вершины кузбасских гор названы в честь героев Великой Отечественной войны.