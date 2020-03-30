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Все в онлайн. Сергей Цивилев провел совещание с Правительством в режиме видеоконференцсвязи. Глава региона еще раз призвал жителей соблюдать меры безопасности.

Борьба за жизнь. В кемеровской больнице 5 часов спасали подростка, у которого произошло кровоизлияние в мозг.

Альтернатива ярмаркам. В Кузбассе запустили дополнительные продуктовые автолавки.

Самоизоляция в действии. Чем занимаются кузбассовцы в нерабочую неделю.

Почувствовать свободу выбора. В Кузбассе открылось кафе для осуждённых.