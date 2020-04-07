В выпуске:

Проверки соблюдения предписаний. Полицейские Кузбасса посещают людей, находящихся на карантине.

Когда дом стал офисом. Как наши корреспонденты совмещают работу, учёбу и домашние дела?

Наследие ликвидированных шахт. В частном секторе Орджоникидзевского района борются с прибывающей водой.

Грудь сапожника. Врачи Областной детской клинической больницы провели редкую операцию мальчику из Алтая.

Легендарный Карин Диаб приехал переждать пандемию в горах Хакассии. Почему выбор человека, попавшего в книгу рекордов Гиннеса, пал на эти места?