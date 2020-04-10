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В боевой готовности. В Кузбассе уже 3 лаборатории обрабатывают тесты на коронавирус.

Меры поддержки. Региональный медиахолдинг «Кузбасс» организовал площадку для общения власти и представителей малого и среднего бизнеса.

Продуктовая компенсация. С сегодняшнего дня льготное питание школьников выдаётся на дом.

«12 минут во Вселенной». В День космонавтики все желающие смогут стать участникам уникальной выставки от Областного краеведческого музея.

Собирая по крупицам. В Калтане прошёл конкурс среди школьных музеев и уголков боевой славы, посвящённый юбилею Великой Победы.