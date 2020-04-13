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Ударим по дефициту. В Кемерове начнут производить клапаны для аппаратов искусственной вентиляции легких.

Резиновые сапоги на все сезоны. Жители села Берёзово уже несколько месяцев пытаются добиться, чтобы их улицу отсыпали щебнем.

Пенсионерам не до скуки. Пожилые люди на самоизоляции осваивают новые виды творчества.

Покоритель неба. Сегодня 50 лет со дня гибели абсолютного чемпиона мира по самолетному спорту Владимира Мартемьянова.

Зазвучали по-новому. В Новокузнецкую детскую школу искусств поступили новые музыкальные инструменты.