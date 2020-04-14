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Кемеровская фармацевтическая фабрика более чем в 2 раза увеличила производство антисептиков. Губернатор Кузбасса побывал на производстве.

Мониторинг цен. В областном центре прошёл рейд по супермаркетам.

Укладка асфальта, ремонт парковок, обустройство кюветов и обочин. В Кемерове продолжаются работы в рамках федерального проекта.

Письма с фронта. Сотрудники регионального медиахолдинга «Кузбасс» начали запись нового проекта.

По ценам местных производителей. В преддверии Пасхи волонтёры Кузбасса будут доставлять продукцию с ярмарок пожилым и маломобильным гражданам.