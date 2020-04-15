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25 миллионов на развитие. Ленинску-Кузнецкому присвоили почётное звание «Город трудовой доблести и воинской славы».

Закрыли область, запретили посещение парков. В Кузбассе усилили меры профилактики коронавирусной инфекцией. Возможны штрафы.

Богослужение онлайн. Православные церкви Кемеровской области будут транслировать пасхальную церемонию в соцсетях и на нашем канале.

Спасли зрение. Прогулка для двухлетнего ребенка закончилась на операционном столе.

Телевизионная школа. Канал «Кузбасс Первый» запустил образовательный проект.