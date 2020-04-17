В выпуске:

Праздник в домашнем кругу или как кузбассовцы намерены отметить День Победы.

Штраф за фейк. Полиция призывает не распространять ложную информацию и… наказывает тех, кто нарушает закон.

Чистота — залог здоровья! Управляющие компании, не выполняющие предписаний по уборке жилых помещений, будут оштрафованы. В условиях угрозы распространения вируса — контроль особый.

Дать учебному учреждению новую жизнь или реализация регионального проекта «Моя новая школа» в Калтане.

Занятия без мела, звонков и родительских собраний. На нашем канале продолжается проект «Телеуроки».